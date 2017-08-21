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Erzin'de yayla yoluna beton asfalt



(Fotoğraflı)



Necati İvgin

HATAY (İHA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Amanos dağları eteklerinde bulunan Karıncalı Yayla yolunda beton asfalt çalışmalarını tamamladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri yaptıkları açıklama da Erzin ilçe sınırları içerisinde bulunan ve mevsimsel koşulların etkisiyle tahrip olan vatandaşların yaz aylarında uğrak yeri olan Karıncalı yaylası yolunda kısa bir süre önce başlatılan beton asfalt çalışmasının tamamlandığı belirtti.

Genel müdürlük, il genelinde vatandaşların can ve mal güvenliği önceliğinde yol yapım, bakım, onarım ve iyileştirme hizmetlerine aralıksız devam ettiklerini açıkladı.

(NCT-Y)



21.08.2017 13:59:19 TSI

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