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Tıp fakültesi mezunları 28 yıl sonra biraraya geldi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1979 yılı mezunları, mezun olduktan 28 yıl sonra ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

Mezun olduktan sonra İstanbul, Van, Erzurum, Çanakkale, Kayseri, Iğdır, Bandırma, Adana, Sivas, Amasya gibi yurdun dört köşesinde hizmet veren doktorlar Van'da Dr. Celil Kına'nın ev sahipliğinde bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Dr. Özden Kıral bu tür görüşmelerin faydalı olduğunu söyledi. Mezunlardan Dr. Ali Kurt ise ülkemizin güzelliklerle dolu olduğunu, gezerek görmek gerektiğini bildirdi. Mezunlar Van şehrinin tarihi ve turistik yerlerini gezdi, Van kahvaltısı yaptı. Van gölü çevresini gezen doktorlar Süphan krater göllerini de gezdi. Ayrıca Van kedisi evi, kilim imalatı, Ahlat bastonlarını gören doktorlar Selçuklu mezarlığını ziyaret ettiler.

(ERZ-AT-Y)



21.08.2017 14:12:28 TSI

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