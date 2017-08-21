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Kick Boks Kaymakamlık Kupası Sona Erdi



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA) - Korkuteli'nde düzenlenen Korkuteli Kaymakamlığı İller arası Kaymakamlık Kupası Kick-Boks Turnuvası Pazar günü yapılan Final Müsabakalarıyla sona erdi. 7 ilden 300 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada dereceye girenlere kaymakamlık kupası törenle teslim edildi.

Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, Hatay, Ankara ve Afyon İllerinden gelen, Bay ve Bayan olmak üzere Büyükler LowKick 50 Gençler LowKick 39,Gençler LichtContact 58, Yıldızlar LichtContact 83,Minikler Point Fight 70 sporcu toplamda 300 sporcunun katılımı ile başlayan turnuva Pazar günü final müsabakaları ile sona erdi.

Korkuteli Kaymakamlığı 7 ilden 300 sporcunun katıldığı Korkuteli Kaymakamlık Kupası Kick Boks Şampiyonası sona erdi. Düzenlenen şampiyona sonucunda büyükler, yıldızlar ve küçükler kategorisinde yarışan ve birinci olan sporculara Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu tarafından altın ile ödüllendirildi. K

(AD)



21.08.2017 14:12:52 TSI

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