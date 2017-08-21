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Ceyda Çetin Erenler: Kongrelerimizi, 2002 ruhunu tekrar geri kazanma gayreti ve çabası içerisinde ...

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:12
Ceyda Çetin Erenler: Kongrelerimizi, 2002 ruhunu tekrar geri kazanma gayreti ve çabası içerisinde gerçekleştiriyoruz
Ceyda Çetin Erenler: Kongrelerimizi, 2002 ruhunu tekrar geri kazanma gayreti ve çabası içerisinde gerçekleştiriyoruz

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Ceyda Çetin Erenler, "Kadın Kolları olarak, kongrelerimizi yenilenme duygusu ve 2002 ruhunu tekrar geri kazanma gayreti ve çabası içerisinde gerçekleştirip, bizleri 2019 seçimlerine taşıyacak teşkilatlarımızı bu temeller üzerinde oluşturmak en büyük gayemiz" dedi.
Tavşanlı Tunçbilek Kadın Kolları Başkanlığı'nın 1. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Erenler, "Hatice Sağlam ve yönetimine çalışmalarında başarılar dilerim.Kongre sürecimizi eylül ayından itibaren 12 ilçe ve ardından il kongremiz ile Şubat ayı içerisinde tamamlayacağız.Kadın Kolları olarak kongrelerimizi, yenilenme duygusu ve 2002 ruhunu tekrar geri kazanma gayreti ve çabası içerisinde gerçekleştirip, bizleri 2019 seçimlerine taşıyacak teşkilatlarımızı bu temeller üzerinde oluşturmak en büyük gayemiz. Partimizin iktidarda olduğu 16 yıl süresince kadınlarımızın siyasetin içinde ki yeri her geçen gün artmıştır. AK Parti Kadın Kolları, 4 milyonu geçen üyesi ile gittikçe gelişen, büyüyen ve başarılarını sürekli arttıran dünyanın en büyük kadın siyasi harekatıdır. Kongrelerimiz ile yenilenerek ve güçlenerek dinamizmimizin artacağına yürekten inanıyorum.Davamıza yakışır bir şekilde gerçekleştireceğimiz kongrelerle, belki yönetimler, kişiler değişecek ancak ilkelerimiz değişmeyecek. Başta devletimizi, milletimizi ve partimizi önceleyecek, asla şahsi ikballerin tasası içerisinde olmayan kadrolar ile yola devam edeceğiz.Yapacağımız çalışmalarımız ile daha katılımcı Kadın Kolları Teşkilatları oluşturarak bu kadrolarla, tüm kesimlerden kadınlarımız ile bir araya gelip, milletimiz ve memleketimiz için faydalı hizmetler yapma adına var gücümüz ile çalışacağız.Dünyanın en büyük kadın siyasi hareketatının gönüllüleri olarak gittiğimiz her yerde kadınlarımızın gönül rızasını alarak gönülleri feth etmek sevdasıyla yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Liderliğinde başlamış olan Partimizin 5. Olağan Kongre Sürecinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. (EFE)

21.08.2017 14:15:16 TSI
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