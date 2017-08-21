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Türkiye'nin ilk Tıbbi Bitkiler Araştırma ve Uygulama Çiftliği, Selçuk'ta



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KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Bitkisel kökenli ilaç, gıda ve kozmetik ham maddelerinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında kullanılmak üzere 120 tür tıbbi aromatik özellikli bitkinin yetiştirildiği "Tıbbi Bitkiler Çiftliği" Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor.

Kalkınma Bakanlığı'nın desteğiyle 2005 yılında kurulan Tıbbi Bitkiler Araştırma ve Uygulama Çiftliği hakkında bilgi veren Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tıbbi Bitkiler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yüksel Kan, çiftlikte 120 tür tıbbi aromatik özellikli bitkilerin üretimini yaptıklarını ve bu bitkilerin yaklaşık yüzde 30'unun endemik türler olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Kan, "Çiftliğimizde ekonomik, sağlık ve gıda değeri olan bitkiler üretiyoruz. İlaç sanayine yönelik bitkisel kökenli ham madde geliştiriyoruz ve ilaç firmalarına Ar-Ge ölçekli ham madde sağlıyoruz" dedi.

Çiftlikte yetiştirilen bitki türleri ve kullanım alanları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yüksel Kan, "Çiftliğimizde üretilen kantaron, aynısefa, çörek otu, kudretnarı bitkisinden geliştirilen 'tıbbi yağlardan krem ve diğer fitofarmasötik preparatlarda ham madde olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda fitoterapide ve fonksiyonel gıda sanayinde gıda takviyesi olarak kullanılabilecek dağçayı, tıbbi nane, adaçayı, ekinezya, kekik, melisa gibi 'tıbbi çayların Ar-Ge ve üretim çalışmaları yapılmaktadır. Tıbbi bitkiler çiftliğimizde yine son yıllarda çok dikkat çeken goji berry, mürver, alıç ve kızılcık gibi 'tıbbi meyveler' üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Ar-Ge ölçekli üretilen model ürünleri ilaç, kozmetik ve gıda sanayine üniversitemiz döner sermayesi üzerinde ilgili sektörlere sunuyoruz. Çiftliğimizde özellikle endemik bitkilerden hareketle yeni ürünler geliştiriyor ve sektörü bu ürünlerle tanıştırıyoruz. Ziraat fakültemizin Tıbbi Bitkiler Laboratuvarı'nda bitkilerin etken maddeleriyle ilgili farmakopeye uygunluk analizlerini yapıyoruz. Bitkilerin alternatif kullanım alanlarını araştırıyoruz. Özellikle son yıllarda tüm dünyada ilgi gören fitoterapi uygulamalarında kullanılmak üzere tıbbi bitki yetiştiriyoruz. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi ve yeni kurulan Eczacılık Fakültemizle koordineli çalışmaları planlamaktayız. Bundan sonraki süreçte amacımız Türkiye'de üniversite bünyesinde ilk olan bu çiftlikte uygulamalı olarak fitoterapide kullanılan bitkilerin eğitimini vermek. Bunun yanında ülkemizde kendi milli ilacını, fonksiyonel gıdasını ve kozmetik ürünlerini üreten bir hedef için dışarıdan ham madde ithaline ihtiyaç duymadan ilgili sektörlerle iş birlikteliklerini geliştiriyoruz. Türkiye'de fiteterapide kullanılan tıbbi bitkilerin üretimi, sağlıklı yaşamda ihtiyaç duyulan ürünlere dönüştürülmesi, standardizasyonu ve kalite yönetimi ülkemiz sağlık ve diğer sektörlerine kazandırmak için multidisipliner çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu.



"Geleneksel tedavi yöntemler ilgi görmeye başladı"

SÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi Sorumlusu ve Hastane Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İnci Kara ise, fitoterapi hakkında insanların daha çok bilgi sahibi olduğunu ve giderek sentetik ilaçlardan ziyade geleneksel yöntemlere yöneldiğine dikkat çekti. Doç. Dr. İnci Kara, insanların yaşadıkları sağlık sorunlarında ya da zayıflama, kilo alma, toksin atma gibi farklı amaçlarla Batı tıbbı ve bunun getirdiği sentetik ilaçlar yerine geleneksel yöntemlere ve aktarlara başvurduğunu belirtti. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi'nin ve Selçuk Üniversitesi bünyesinde kurulu bulunan Tıbbi Bitkiler Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde geliştirilen ürünlerin destekleriyle ortak çalışmaların önemini vurgulayan Doç. Dr. İnci Kara, "İnsanlar tarafından giderek kabul görmeye başlayan geleneksel yöntemlerin daha profesyonel eller tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İnsan vücudunun kutsallığına ve mükemmelliğine inanıyoruz. Elbette bu zamana kadar bu alanda emek vermiş aktarlara saygımız var ancak özellikle bu uygulamalar esnasında ve sonrasında oluşabilecek komplikasyonlara müdahale anlamında mutlaka bir hekim elinin olması hayati önem taşımaktadır. Bunun yanında sebep-sonuç ilişkisi göz önüne alınınca herhangi bir tedavi yöntemi uygulanmadan önce profesyonel bir hekim tarafından teşhis konulmuş olmasının tedavi süreci ve başarısı açısından önemli olduğunu biliyoruz. Hastanemizde hizmet vermeye başlayan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezimizde, yıllarca en uygun tabirle hor görülen geleneksel yöntemleri, fitoterapide uzman ellerden ve doğanın bize sunduğu tıbbi bitkileri kullanarak en yakın zamanda fitoterapi hizmeti vermeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

(AH-Y)



21.08.2017 14:24:22 TSI

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