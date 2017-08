YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Asya, mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Asya, mahalle muhtarları ile bir araya geldi



MUŞ (İHA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, merkez mahalle muhtarları ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında kendilerini bilgilendirdi.

Göreve başladığı günden beri toplumun her kesimi ile istişare ederek hizmet etmeyi gelenek haline getiren Belediye Başkanı Feyat Asya, merkez mahalle muhtarları ile aylık toplantılarını sürdürüyor. Her ay farklı yerlerde düzenlenen toplantının bu ay ki adresi Belediye Meclis salonu oldu. Toplantıya merkez mahalle muhtarlarının yanı sıra yerel ve yaygın basın mensupları ile belediyenin birim amirleri katıldı. İstişare toplantılarına katılan tüm muhtarlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Asya, "İlk gün söylediğimiz gibi ortak akıl birlikte yönetim anlayışı ile ideal bir şehir inşa edeceğiz. Allah'a şükürler olsun ki bu geleneğimizi bugüne kadar sürdürdük, bundan sonra da devam ettireceğiz. Sizlerle beraber mevcut görevlerimize seçildik. Sizlerle beraber bu memleketin güzelliklerine vesile olacak hizmetleri sunmaya devam edeceğiz" dedi.

"26 Ağustos'ta bir bütün olarak malazgirt'te olacağız"

Bugünlerde en önemli gündemin 26 Ağustos Malazgirt Zaferi etkinlikleri olduğuna dikkat çeken Başkan Feyat Asya, "Malumunuz 24 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanımızın oğlu Sayın Bilal Erdoğan'ın Malazgirt ziyaretinde çok güzel bir program icra edildi. Okçular Vakfı tarafından düzenlenen programda Fetih Kupasının 1071'inci oku burada atıldı. Biz programın ardından Sayın Bilal Erdoğan'ı havalimanında uğurlarken 26 Ağustos etkinlikleri için kendilerinin aracılığı ile Cumhurbaşkanımızı davet etmek istediğimizi söyledik. Kendisi de burada yaşanan o güzel atmosferi paylaşacağını söyledi. Akabinde 26 Ağustos kutlamaları Bakanlar Kurulu gündemine geldi. Cumhurbaşkanımız son zamanlardaki programlarında bu yıl ki Malazgirt Zaferi kutlamalarına katılacağını söylemesi bizleri ziyadesi ile mutlu etti. Cumhurbaşkanımız ile birlikte, Başbakanımız, Bakanlarımız, milletvekillerimiz, valilerimiz, belediye başkanlarımız ve sivil toplum kuruluşlarının genel başkanlarının büyük bir kısmı 26 Ağustos'ta Malazgirt'te olacak. Dolayısıyla sizlerle bugünkü toplantımızın ana konusu Malazgirt Zaferi etkinlikleri olacak. Dünya görüşlerimiz ayrı olsa bile Muş'un her bir ferdi bu programın ev sahibidir. Bizler el birliği yaparak bize yakışır şekilde misafirperverliğimizi yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırım noktasında himmet isteyeceklerini kaydeden Başkan Asya, "İlimizin faydasına olacak projelerle ilgili taleplerimizi Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Özellikle Muş-Erzincan hızlı tren projesinin hemen başlatılması için kendisinden destek isteyeceğiz. 1 milyar dolarlık yatırımın ilimize getirici çok fazladır. Bunun haricinde herhangi bir talebimiz varsa bunu değerlendirerek kendisine sunabiliriz. Onun için 26 Ağustos tarihinde bir bütün olarak Malazgirt'e giderek liderimizi ve beraberindeki heyeti karşılayacağız. Zaferin 946. yıldönümü coşkulu bir şekilde kutlayacağız. Servis araçlarımızı hazırladık. O gün sizlerin de koordinesinde vatandaşlarımızı tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Sizlerin de bu süreçte bizlere destek vermesini bekliyoruz. İnşallah 1071 ruhuna yakışır bir kutlamayı hep birlikte yapacağız" şeklinde konuştu.

"Alt yapı çalışmalarında desteğinize ihtiyacımız var"

Başkan Asya, toplantının son bölümünde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili muhtarlara bilgi verdi. Özellikle alt yapı projesi kapsamında yapılan çalışmalara destek isteyen Başkan Asya, el birliği ile Muş'a en iyi hizmeti sunacaklarını ifade etti.

"Halk buluşmaları projesini başlatıyoruz"

"Halk Buluşmaları Projesi'ni başlatacaklarını söyleyen Başkan Asya, "Bundan sonra belirli aralıklarla mahalle muhtarlarımız ile koordineli bir şekilde vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Her hafta farklı bir mahallede olmak üzere vatandaşlarımızla bir araya gelerek çalışmalarımız hakkında bilgilendirmeler yapacağız. Vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini dinleyeceğiz. Kısaca bizleri bu göreve layık gören halkımıza hesap vereceğiz. Bize verilen desteği boşa çıkarmadığımızı kendilerine anlatacağız. Allah'ın izniyle önümüzdeki haftalarda bu projemizi de hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Başkan Asya, konuşmasının ardından mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini dinleyerek ilgili birim amirlerine gerekli talimatları verdi.

