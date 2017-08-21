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Korgan ilçe merkezi sıcak asfalta kavuşuyor



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında 9 milyon 800 bin TL'lik yol yatırımı kapsamında Korgan ilçesinde şehir merkezi sıcak asfaltla buluşuyor.

Altyapı çalışmaları tamamlanan ilçe merkezinde bu zamana kadar 1.4 km yolu sıcak asfaltın konforuyla buluşturan ekipler, kalan 750 m'lik kısımda sıcak asfalt serim çalışmasına ise devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, bu zamana k adar Korgan'da 15 milyon 500 bin TL'lik yol yatırımı gerçekleştirdiklerini, bu yıl da yol çalışmalarımızı sürdüreceklerini söyledi. Yılmaz, 12 km uzunluğa sahip Korgan-Tepealan yolunun ardından, şimdi de şehir merkezine sıcak asfalt çalışması başlattıklarını belirterek, "Şehir merkezinde ilk olarak 1960'tan beri kullanılan ve yetersiz kalan altyapıyı yenileyerek bin 800 metre içme suyu hattı, bin 850 metre kanalizasyon hattı ve bin 144 metre yağmur suyu hattı inşa ederken, bin 600 metre de içme suyu isale hattı yaptık. Altyapıda gerçekleştirdiğimiz köklü değişiklikle birlikte zemin altyapısını hazır hale getirdiğimiz 1.4 km'lik kısımda sıcak asfalt çalışmamızı tamamladık. Kalan 750 metrelik bölümde sürdürdüğümüz çalışmaları da kısa sürede tamamlayarak halkımıza konforlu bir ulaşım ağı sunacağız" dedi.

Korgan ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yol yatırımlarının sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Yılmaz, "Bu yıl Korgan ilçemizde 23 km sıcak asfalt, 28.50 km sathi asfalt, 28.30 km beton yol ve 81.50 km stabilize yol çalışması yapacağız. Asfalt ve beton yollar ile mahalle yollarımızı rahat bir ulaşıma kavuşturmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

(MAK-SLH-Y)



21.08.2017 15:06:47 TSI

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