ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GTB, Antepfıstığı festivalinde stant açtı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:10
GTB, Antepfıstığı festivalinde stant açtı
GTB, Antepfıstığı festivalinde stant açtı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), 10'uncu Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivalinde stant açtı. İki gün süren festival süresince yerli ve yabancı ziyaretçilere GTB standında baklava ve antepfıstığı ikramları yapıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 19-20 Ağustos2017 tarihleri arasında düzenlenen 10'uncu Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali, birbirinden farklı etkinliklere sahne oldu. Festivalin destekçi kurumları arasında yer alan Gaziantep Ticaret Borsası, yeşil altın antepfıstığının yerelden evrensele taşınması noktasında gerçekleştirilen etkinliklere katılarak, Fıstık Park içerisinde stant açtı. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve GTB Meclis Üyeleri, festivalin ilk günü sabah saatlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yerli ve yabancı şefler ile gurmelerin katılımıyla gerçekleştirilen Antepfıstığı Hasat Şenliğine katıldılar. Tiryakioğlu ve GTB Meclis Üyeleri daha sonra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Milletvekilleri ve binlerce Gazianteplinin katılımıyla Gaziler caddesinde tertip edilen Antepfıstığı Festivali Kortej yürüyüşüne eşlik etti.
GTB standı büyük ilgi gördü
Gaziantep Ticaret Borsası, festival kapsamında Zara ve Buray gibi sanatçıların konser verdiği Fıstık Park içerisinde stant açtı."Asırlardır Bu Topraklarda Kök Salıyor" sloganıyla Gaziantep'in bin yaşındaki antepfıstığı ağacının görsel olarak kullanıldığı GTB standında, yerli ve yabancı ziyaretçilere iki gün süren festival boyunca baklava ve antepfıstığı ikramları yapıldı.
(LO-SD-Y)

21.08.2017 15:12:55 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
HKÜ yeni döneme hazırlanıyor
YEREL

HKÜ YENİ DÖNEME HAZIRLANIYOR
Şehitkamil'den Spor Şenliği
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DEN SPOR ŞENLİĞİ
Şehitkamil'den bayram hediyesi
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DEN BAYRAM HEDİYESİ
GTO'nun girişimleriyle meslek lisesinde triko bölümü açıldı
YEREL

GTO'NUN GİRİŞİMLERİYLE MESLEK LİSESİNDE TRİKO BÖLÜMÜ AÇILDI
Stantlarda yerel ürünler tanıtıldı
YEREL

STANTLARDA YEREL ÜRÜNLER TANITILDI
MÜSİAD Başkanı Çelenk'ten Almanya çağrısı
YEREL

MÜSİAD BAŞKANI ÇELENK'TEN ALMANYA ÇAĞRISI
Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali
YEREL

ULUSLARARASI ANTEPFISTIĞI KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ
Nurdağı'na yeni Cami inşaatı
YEREL

NURDAĞI'NA YENİ CAMİ İNŞAATI
Bakan Gül, Mavikent 5. etap konutlarının temelini attı
YEREL

BAKAN GÜL, MAVİKENT 5. ETAP KONUTLARININ TEMELİNİ ATTI
Büyükşehir'in dağıttığı biber fidelerinin hasadı başladı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN DAĞITTIĞI BİBER FİDELERİNİN HASADI BAŞLADI
MHP İl Başkanı Taşdoğan, okuduğu kitabı anlattı
YEREL

MHP İL BAŞKANI TAŞDOĞAN, OKUDUĞU KİTABI ANLATTI
Şamil Tayyar, kültür merkezinin erken bitirilmesi sözünü aldı
YEREL

ŞAMİL TAYYAR, KÜLTÜR MERKEZİNİN ERKEN BİTİRİLMESİ SÖZÜNÜ ALDI
Gaziantep'teki terör saldırılarının yıl dönümünde MHP'den kınama
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ TERÖR SALDIRILARININ YIL DÖNÜMÜNDE MHP'DEN KINAMA