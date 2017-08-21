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GTB, Antepfıstığı festivalinde stant açtı



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), 10'uncu Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivalinde stant açtı. İki gün süren festival süresince yerli ve yabancı ziyaretçilere GTB standında baklava ve antepfıstığı ikramları yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 19-20 Ağustos2017 tarihleri arasında düzenlenen 10'uncu Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali, birbirinden farklı etkinliklere sahne oldu. Festivalin destekçi kurumları arasında yer alan Gaziantep Ticaret Borsası, yeşil altın antepfıstığının yerelden evrensele taşınması noktasında gerçekleştirilen etkinliklere katılarak, Fıstık Park içerisinde stant açtı. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve GTB Meclis Üyeleri, festivalin ilk günü sabah saatlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yerli ve yabancı şefler ile gurmelerin katılımıyla gerçekleştirilen Antepfıstığı Hasat Şenliğine katıldılar. Tiryakioğlu ve GTB Meclis Üyeleri daha sonra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Milletvekilleri ve binlerce Gazianteplinin katılımıyla Gaziler caddesinde tertip edilen Antepfıstığı Festivali Kortej yürüyüşüne eşlik etti.

GTB standı büyük ilgi gördü

Gaziantep Ticaret Borsası, festival kapsamında Zara ve Buray gibi sanatçıların konser verdiği Fıstık Park içerisinde stant açtı."Asırlardır Bu Topraklarda Kök Salıyor" sloganıyla Gaziantep'in bin yaşındaki antepfıstığı ağacının görsel olarak kullanıldığı GTB standında, yerli ve yabancı ziyaretçilere iki gün süren festival boyunca baklava ve antepfıstığı ikramları yapıldı.

(LO-SD-Y)



21.08.2017 15:12:55 TSI

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