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Tansel Umut, Koca Yusuf Yağlı Güreşleri'ne damga vurdu



(Fotoğraflı)



EDİRNE (İHA) - Bulgaristan'ın Şumnu şehrine bağlı, cihan pehlivanı Koca Yusuf'un doğduğu köyde yapılan 5. Koca Yusuf Yağlı Güreşleri'nde, Edirne Belediyesi Pehlivanı Tansel Umut başpehlivan oldu.

Edirne Belediyesi'nin 5 yıldan bu yana desteklediği Koca Yusuf Yağlı Güreşleri'ne Türkiye ve Bulgaristan'dan 148 güreşçi katıldı. Cihan pehlivanı Koca Yusuf'un doğduğu Bulgaristan Şumnu'daki Karalar Köyü'nde yapılan güreşlere Türkiye'den ve Bulgaristan'dan binlerce kişi katıldı. Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Niyazi Evren Akyol, Hitrino Belediye Başkanı Nurettin İsmail, Koca Yusuf Güreşleri Ağası Behzat Yahya ve Türkiye'den çeşitli güreşlerin ağalarının katıldığı organizasyonda Edirne Belediyesi'ni Kırkpınar Güreşleri Koordinatörü ve Teftiş Kurulu Müdürü İbrahim Doğan ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Selim Bilginkaya temsil etti.

Güreşler öncesinde, Karalar köyü'nde cihan pehlivanının evinin olduğu alanda bulunan Koca Yusuf Müzesi'nde katılımcılar tarafından Koca Yusuf büstüne çelenk sunuldu ve müze ziyaret edildi. Güreş alanında ise halk müziği sanatçısı Faruk Yılmaz tarafından Balkan ve Rumeli eserlerinden oluşan bir konser düzenlendi. Koca Yusuf Yağlı Güreşleri öncesinde açılış konuşması düzenleyen Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu ve Hitrino Belediye Başkanı Nurettin İsmail, geleneksel hale gelen güreşlerin bundan sonra da devam edeceğini belirterek, organizasyona destek veren tüm kuruluşlara teşekkür etti.

Güreşlerin başlangıcından bu yana organizasyona her türlü desteği veren Edirne Belediyesi, Koca Yusuf Yağlı Güreşleri'ne 10 pehlivanla katıldı. 14 boyda düzenlenen güreşlere Türkiye ve Bulgaristan'dan toplam 148 güreşçi katıldı.

Güreşler sonucunda, Edirne Belediyesi pehlivanı Tansel Umut, Bulgaristan'lı rakibini yenerek başpehlivan oldu. Aynı kategoride Serkan Üğdüler de üçüncülük elde etti. Büyük Orta kategorisinde ilk üç derece Edirne Belediyesi pehlivanlarının oldu. Bu kategoride Serkan Makas birinci, Ali Rıza Özkayalar ikinci ve Yiğit Gider üçüncü oldu. Küçük orta kategorisinde de Ufuk Yanık birinci olurken, Atahan Özcan üçüncülük kürsüsüne çıktı.

5. Koca Yusuf Yağlı Güreşleri'nde dereceye giren pehlivanlara para ödülü ile madalya ve kupa verilirken, başpehlivan ve güreşlerde en centilmen seçilen pehlivana birer koç hediye edildi. Güreşler sırasında yapılan 2018 yılı Koca Yusuf Yağlı Güreşleri Ağalık ihalesini de, 22 bin Leva veren bu yılın ağası Behzat Yahya yeniden kazandı.

Güreşlerde Edirne Belediyesi Kırkpınar davul-zurna ekibi görev yaptı. Güreş havaları yanında seyircilerden sık sık gelen talepler üzerine Beyazıt Sansı'nın bestelediği, "Kırkpınar Marşı" nı da çalan ekip tüm izleyenlerin beğenisini kazandı.

(KU-MEF-Y)



21.08.2017 15:30:36 TSI

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