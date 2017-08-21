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Jandarma'dan Devrekani kavşağına radarlı önlem

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:37
Jandarma'dan Devrekani kavşağına radarlı önlem
Jandarma'dan Devrekani kavşağına radarlı önlem

(Fotoğraflı)

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Jandarma Trafik Timi ekipleri, son günlerde artan kazalar nedeniyle Devrekani kavşağında radarlı önlem almaya başladı.
Kastamonu'da Devrekani kavşağında son günlerde artan ölümlü ve yaralamalı kazalar nedeniyle jandarma ekipleri harekete geçti. Denetimlerini sıklaştıran Jandarma Trafik Timi ekipleri, Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde Devrekani Kavşağı bölgesinde radar uygulamasına başladı. Uygulama kapsamında ekipler, trafik kurallarına uymayan ve hız yapan sürücüleri de durdurarak cezai işlem uygulamaya başladı.
(Vİ-GY-Y)

21.08.2017 15:40:00 TSI
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