ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükşehir Belediyespor yüzücüsünden Yüzme Şampiyonası'nda başarı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:45
Büyükşehir Belediyespor yüzücüsünden Yüzme Şampiyonası'nda başarı
Büyükşehir Belediyespor yüzücüsünden Yüzme Şampiyonası'nda başarı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyespor yüzücüsü Abdulselam Çalkan, Türkiye Açıksu Yüzme Şampiyonası'nda 2'ncilik elde etti.
Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü yüzücüsü Abdulselam Çalkan, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Türkiye Açıksu Yüzme Şampiyonası'na katıldı. Çalkan, ilk olarak 13 Ağustos Pazar günü Karamürsel'de, 20 Ağustos Pazar günü de Kerpe sahilinde gerçekleştirilen yarışlarda birincilik için mücadele etti. 17 farklı yaş kategorisinde 500'den fazla sporcunun yer aldığı yarışlarda Çalkan, 50-54 yaş kategorisinde 2'ncilik elde etti. Şampiyonanın ardından düşüncelerini paylaşan Abdulselam Çalkan, "Bir yarışı daha dereceyle tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kulüp Başkanımız Orhan Bayraktar'a göstermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(BCT-GY-Y)

21.08.2017 15:48:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yanık Mahallesi'nde kanalizasyon projesi tamamlanıyor
YEREL

YANIK MAHALLESİ'NDE KANALİZASYON PROJESİ TAMAMLANIYOR
Serdivan Ajansın 27. sayısı çıktı
YEREL

SERDİVAN AJANSIN 27. SAYISI ÇIKTI
Yazlık ile Kipa Kavşağı arasında yol çalışmalarına başlanıldı
YEREL

YAZLIK İLE KİPA KAVŞAĞI ARASINDA YOL ÇALIŞMALARINA BAŞLANILDI
Başkan Karakullukçu'nun acı günü
YEREL

BAŞKAN KARAKULLUKÇU'NUN ACI GÜNÜ
Milletvekilleri Akçay barajında incelemelerde bulundu
YEREL

MİLLETVEKİLLERİ AKÇAY BARAJINDA İNCELEMELERDE BULUNDU