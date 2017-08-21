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Büyükşehir Belediyespor yüzücüsünden Yüzme Şampiyonası'nda başarı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyespor yüzücüsü Abdulselam Çalkan, Türkiye Açıksu Yüzme Şampiyonası'nda 2'ncilik elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü yüzücüsü Abdulselam Çalkan, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Türkiye Açıksu Yüzme Şampiyonası'na katıldı. Çalkan, ilk olarak 13 Ağustos Pazar günü Karamürsel'de, 20 Ağustos Pazar günü de Kerpe sahilinde gerçekleştirilen yarışlarda birincilik için mücadele etti. 17 farklı yaş kategorisinde 500'den fazla sporcunun yer aldığı yarışlarda Çalkan, 50-54 yaş kategorisinde 2'ncilik elde etti. Şampiyonanın ardından düşüncelerini paylaşan Abdulselam Çalkan, "Bir yarışı daha dereceyle tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kulüp Başkanımız Orhan Bayraktar'a göstermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(BCT-GY-Y)



21.08.2017 15:48:06 TSI

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