YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sokaklardaki yol çalışmaları tamamlanıyor

Sokaklardaki yol çalışmaları tamamlanıyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü kilitli beton parke çalışmaları kapsamında Ahmet Yesevi Mahallesinde 3 sokakta çalışmalarını tamamlarken bir sokakta ise sona yaklaşıldı.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, vatandaşların yol ihtiyacını gidermek için çalışmalarını merkez ve kırsal mahallelerde sürdürüyor. Belediye ekipleri, vatandaşların yollardan doğan mağduriyetleri yaşamaması için program dahilinde kilitli beton parke, stabilize ve bakım onarım ile yeni yol açma çalışmalarını devam ettiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü, çalışmaları kapsamında Ahmet Yesevi Mahallesinde 9840, 9841 ve 9843 numaralı sokaklarda başlattığı beton parke döşeme çalışmalarını tamamlayarak, yeni yolları vatandaşların hizmetine sundu. Ayrıca, 9821'inci sokakta sürdürülen parke döşeme çalışmasının da, ekipler tarafından kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Öte yandan, Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Ahmet Yesevi Mahallesinde bugüne kadar toplam 25 ayrı sokakta parke döşeme çalışmasının tamamlandığı belirtildi.

(Şİ-SD-Y)



21.08.2017 15:50:27 TSI

NNNN

