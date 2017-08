YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Geçen: 15 Temmuz'daki mücadeleyi diri tutmaya çalışıyoruz

MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı ziyaret eden Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, "15 Temmuz'daki destansı mücadeleyi her daim diri tutmaya çalışıyoruz" dedi.

Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, beraberinde Malatya İl Başkanı Salih Karaaslan ve Genel Başkan Yardımcısı Yücel Polat ile beraber İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay'ı ziyaret etti. Toplum ve gençlik ile ilgili istişarenin yapıldığı ziyarette konuşan Genel Başkan Geçen, geleceğin Türkiye'sini inşa edebilmek için gençliğin milli ve manevi değerlere sahip çıkması gerektiğini söyledi. Geçen, "Milliyetçi, imanlı, dindar gençlik için çalışma ve faaliyetler yürütüyoruz. 15 Temmuz'daki destansı mücadeleyi her daim diri tutmaya çalışıyoruz. Gençliğimiz sahte cemaatlere ve terör örgütlerine asla mahkum etmeyeceğiz" dedi.

Rektör Kızılay ise ziyaretlerinden dolayı Geçen ve beraberindekilere teşekkür ederek, üniversite olarak sivil toplum kuruluşları ile her zaman istişare içerisinde olacaklarını ifade etti.

21.08.2017 15:54:25 TSI

