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Büyükşehir Belediyesinden şehitlere vefa örneği

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:54
Büyükşehir Belediyesinden şehitlere vefa örneği
Büyükşehir Belediyesinden şehitlere vefa örneği

(Fotoğraflı)

Şükrü Akyüz
VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, şehitliklerde çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışması yaptı.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, kentte bulunan mezarlıklarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çoğunluğu terörle mücadelede şehit olan 11 şehidin şehitliklerinde, çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışması yapıldı.15 gün süren çalışma kapsamında mezarlıklarla ilgili genel çalışmalar ve şehitliklerle ilgili çalışmalar tamamlandı. Bu arada şehitliklerdeki çalışmaları yerinde inceleyen Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, ilgili birimlerden detaylı bilgi aldı. Şehit yakınları da büyükşehir belediyesinin şehitlere vefa örneği göstermesinden dolayı ilgililere teşekkür etti.
"Zeve Şehitliğinin yolu asfaltla buluştu"
Öte yandan Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından kendi idari iş gücüyle, 1915'te Ermeniler tarafından katledilen 2 bin 500 Müslüman anısına yapılan Zeve Şehitliğinin 3,7 kilometrelik yoluna da sıcak asfalt ile kaplandı. Asfalt çalışması tamamlanan yolda ayrıca çizgi çalışmalarının da yapılacağı belirtilirken, şehitlik içerisinde de onarım çalışması yapıldı.
(EKİP-ŞAK-Y)

21.08.2017 15:57:42 TSI
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