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Vali Elban, kaldırım çalışmalarını inceledi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:13
Vali Elban, kaldırım çalışmalarını inceledi
Vali Elban, kaldırım çalışmalarını inceledi

(Fotoğraflı)

Abdullah Söylemez
AĞRI (İHA) - Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, Eski Van Caddesi'nde yapımı devam eden kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmalarını denetledi.
Beraberindeki heyetle birlikte Eski Van Caddesi'ne ziyarette bulunan Vali Elban, kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Burada bulunan bir kahvehane'de vatandaşlarla bir araya gelerek çay içen Vali Elban, sorun ve sıkıntıları dinledi. Daha sonra buradan ayrılan Elban, Belediyenin eski vahşi katı atık çöp alanında yapılacak olan yeni bina ve ağaçlandırma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler aldı.
(AS-AT-Y)

21.08.2017 16:16:10 TSI
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