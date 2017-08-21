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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Suriyeli çocuklara spor malzemesi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:20
Suriyeli çocuklara spor malzemesi
Suriyeli çocuklara spor malzemesi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da Suriyeli çocuklara spor malzemesi dağıtıldı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu kez kentte bulunan Suriyeli çocuklara yönelik başlattığı yaz spor okullarına katılan çocuklara spor malzemesi desteği verdi. Yenice Spor Tesislerinde Suriyeli çocuklar için başlatılan yaz spor okulunda bulunan çocuklara Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ekrem Ayaz'ın katılımıyla spor malzemesi yardımı yapıldı. Kentte misafir kalan Suriyeli çocukların uyum sağlaması için spora teşvik ettiklerini belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ekrem Ayaz, "Büyükşehir belediyesi olarak yenice spor tesislerin kapılarını misafir Suriyeli aile ve gençlerin talepleri üzerine yaz spor okullarına Suriyeli çocukları da dahil ederek bugün onlara spor giysileri ve malzemeleri yardımında bulunduk. Amacımız ilimizde bulunan misafir kalan Suriyeli çocukların ve Şanlıurfalı çocukların kaynaşmaları bu nedenle spor tesislerimizi kapılarını anlara açtık" dedi.
(AK-SD-Y)

21.08.2017 16:23:42 TSI
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