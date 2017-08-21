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Kamu ihale mevzuatı eğitimleri start verdi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:23
Kamu ihale mevzuatı eğitimleri start verdi
Kamu ihale mevzuatı eğitimleri start verdi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği ile Trakya Kalkınma Ajansı işbirliği ile Genel Sekreterlik ve Sağlık Tesisleri personellerine Kamu İhale Mevzuatı eğitim programı düzenlendi.
Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 2017 yılı teknik destek programı kapsamında kabul edilen ve uygulama sözleşmesi Genel Sekreter Uzm. Dr. Cengiz Becerir ve Trakya Kalkınma ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından imzalanan Kamu İhale Kanunu Mevzuatı konulu eğitimler başlandı.
Eğitim ile ilgili olarak Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Cengiz Becerir kamu ihale mevzuatı gibi çok geniş ve karmaşık hükümlerin olduğu bir alanda bilgi eksikliğini gidermenin son derece önem taşıdığını ifade ederek, "İnsanın kendini geliştirmesi, yenilemesi ve yeni yeni uygulamalar hakkında bilgi sahibi olması ve bunları hayata geçirmesi son derece önem arz etmektedir. Eğitimin günlük 7 saat sürecek olup 5 gün sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edilerek eğitim programı tamamlanacak. Eğitimlerin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
(HLD-MEF-Y)

21.08.2017 16:25:20 TSI
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