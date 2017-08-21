ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

'Bu Yaz Camideyim' projesi sona erdi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:35
'Bu Yaz Camideyim' projesi sona erdi
'Bu Yaz Camideyim' projesi sona erdi
- Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi Gençlik Kurulu ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Şubesi ortaklığıyla düzenlenen 'Bu Yaz Camideyim' projesi sona erdi.
Bu yıl 5.'si gerçekleştirilen projenin finali Necip Fazıl, Cihadiye, Yunus Emre, Tecde Merkez ve Hacı İlhan Kınabaş Camilerinden toplam 500'den fazla öğrenci ve MTTB Genel Başkan Yardımcısı Sinan Özhusrev, MTTB Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç ile MÜSİAD Malatya Gençlik Kurulu Başkanı Barış Yılmaz'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Proje hakkında konuşan MÜSİAD Malatya Gençlik Kurulu Başkanı Barış Yılmaz, Bu Yaz Camideyim projesi ile çocukların yazın hoşça bir vakit geçirip, zamanlarını iyi değerlendirmelerini sağlamak istediklerini ifade etti. Çocukların ihtiyaç duyacakları dini bilgileri, doğru adresten, doğru zamanda almalarını arzuladıklarını dile getiren Yılmaz, proje hedefinin ise dinini ve milletini seven nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak olduğunu vurguladı. Projeyle katılımcılar arasında başarı gösteren 30 öğrenciye 30 bisiklet ve çeşitli hediyeler dağıtıldığını aktaran Yılmaz, "Hediyeyi çocukların motivasyonunu artırmak maksadıyla düşündük. Onların mutlu olması bizi sevindiriyor. Çünkü biz sosyal sorumluluk projelerini bir vazife gibi görüyor ve toplumumuzun gelişmesinin temel taşlarından birisi olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.
(BT-SD-Y)

21.08.2017 16:37:32 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Fatih Kürşat Aygün'e Kickboks Milli Takımından davet
YEREL

FATİH KÜRŞAT AYGÜN'E KİCKBOKS MİLLİ TAKIMINDAN DAVET
Muhtarlar Rektör Kızılay ile istişarelerde bulundu
YEREL

MUHTARLAR REKTÖR KIZILAY İLE İSTİŞARELERDE BULUNDU
Battalgazi Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYESİ ASFALT ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Malatya'da yaşanan sulama suyu sıkıntısı
YEREL

MALATYA'DA YAŞANAN SULAMA SUYU SIKINTISI
5 yıldızlı Hayvan Bakım Merkezi yakında hizmete giriyor
YEREL

5 YILDIZLI HAYVAN BAKIM MERKEZİ YAKINDA HİZMETE GİRİYOR
Geçen: 15 Temmuz'daki mücadeleyi diri tutmaya çalışıyoruz
YEREL

GEÇEN: 15 TEMMUZ'DAKİ MÜCADELEYİ DİRİ TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ
MTSO adayları hedeflerini anlattı
YEREL

MTSO ADAYLARI HEDEFLERİNİ ANLATTI
Arslanboğa güven tazeledi
YEREL

ARSLANBOĞA GÜVEN TAZELEDİ
Yeni Malatyaspor, U21 Ligi'nde Sivasspor'u 4-1'le geçti
YEREL

YENİ MALATYASPOR, U21 LİGİ'NDE SİVASSPOR'U 4-1'LE GEÇTİ
Pembe trambüsler yeni eğitim döneminde sefere başlayacak
YEREL

PEMBE TRAMBÜSLER YENİ EĞİTİM DÖNEMİNDE SEFERE BAŞLAYACAK
Darende Kaymakamlığına Enver Hakan Zengince atandı
YEREL

DARENDE KAYMAKAMLIĞINA ENVER HAKAN ZENGİNCE ATANDI
Büyükşehir Belediyesi asfaltlama çalışmalarına devam ediyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Darende yeni Hükumet Konağı hizmete hazır
YEREL

DARENDE YENİ HÜKUMET KONAĞI HİZMETE HAZIR