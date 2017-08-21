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Başkan Kutlu asfalt çalışmasını inceledi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Zey Yolu Caddesi'nde sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, gece gündüz demeden çalışan personele emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Adıyaman Belediyesi tarafından yoğun bir şekilde gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarını Zey Yolu Caddesi'nde sürdüren Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kutlu, gayretli çalışan personeline ve sabır gösteren halkına teşekkür etti. Başkan Kutlu, "Şehrin birçok noktasında devam eden yeraltı ve yerüstü çalışmalarımızı Zey Yolu Caddesi'nde de sürdürüyoruz. Çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayıp, halkın hizmetine açmak için gece gündüz demeden, hafta içi hafta sonu demeden çalışan tüm personelime ve bu aksaklıklardan dolayı sabır gösteren halkıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

(CK-SD-Y)



21.08.2017 16:40:55 TSI

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