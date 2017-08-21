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Mersinli Mahallesi'ne yeni sondaj desteği



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli'ye bağlı Mersinli Mahallesi'nin artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla mahallede yeni bir sondaj çalışması başlattı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa genelindeki su ihtiyaçlarına yeni sondajlarla çözüm bulmaya devam ediyor. Salihli ilçesine bağlı Mersinli Mahallesi'nin, artan nüfus ve kullanım nedeniyle yetersiz gelen içme suyu sıkıntısını da MASKİ ortadan kaldırıyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde başlatılan çalışmayla mahalleye yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Kuyu derinliği 220 metre olan sondajın delgi ve borulama işlemi tamamlandı. Deneme pompası montajının ardından sudan örnek alınarak içilebilirlik testi için laboratuvara gönderilecek.

(AY-Y)



21.08.2017 16:44:43 TSI

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