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Rögara giren kediyi itfaiye kurtardı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:09
Rögara giren kediyi itfaiye kurtardı
Rögara giren kediyi itfaiye kurtardı

(Fotoğraflı)

Bilal Bedir
MARDİN (İHA) - Mardin'in Midyat ilçesinde girdiği rögarda mahsur kalan kedi, vatandaşların durumu fark edip, bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Midyat ilçesi Cumhuriyet Bulvarı'nda bir kedi, girdiği rögarda mahsur kaldı. Vatandaşların durumu fark ederek, itfaiyeye bildirmesi üzerine gelen ekipler, kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Vatandaşlar tarafından beslenen kedi, salındı.
(BB-MP-Y)

21.08.2017 17:12:01 TSI
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