Konuralp projesi kapanış paneli yapıldı

DÜZCE (İHA) - "Konuralp Dünya Turizm Destinasyonu Oluyor Projesi" kapanış toplantısı Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Şemsettin Yenersoy'un katılımıyla Düzce Üniversitesi konferans salonunda düzenlendi.

Düzce Belediyesi, Düzce İl Özel İdaresi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) işbirliği ile iki yıldır uygulanan "Konuralp Dünya Turizm Destinasyonu Oluyor Projesi" kapanış toplantısı yapıldı. Programda konuşan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Şemsettin Yenersoy bölgenin tek antik yerleşim yeri olan Konuralp'in sahip olduğu potansiyeli yerli ve yabancı turistlerle buluşturmak için her türlü desteği gösterdiklerini belirterek, "bölgenin tek antik yerleşim alanı olan ve her dönemin izlerini yollarında, kaldırımlarında ve hatta evlerinde görebileceğiniz Konuralp'in iç ve dış turizmde bir destinasyon haline gelmesi için önemli bir süreci geride bıraktık. Bu proje ile Düzce'nin tarih turizmi potansiyelini barındıran Konuralp'te çok sayıda yerli ve yabancı turisti, araştırmacıları ve sosyologları ağırlama fırsatı bulduk. En önemli kazanım Düzce'ye gelenlere neyi anlatacağımızı, neyi göstereceğimizi, neyi yedireceğimizi öğrendik. Bölgeye gelen turistlerin artık Düzce'de kalmasını sağlıyoruz" dedi.

Projenin yürürlükte olduğu iki yıl boyunca çok yoğun bir şekilde görev alan herkese teşekkür eden Yenersoy, "Düzce Belediyesi olarak tarih, kültür, soysal yaşam ve EKO turizm konularında Düzce'nin potansiyelinin farkındayız. Bu yüzden çalışmaları ve projeleri yakından takip ederek destek vermeye büyük bir özen gösteriyoruz. Her çalışmada olduğu gibi bu projede de Konuralp'in öncelikle Türkiye turizminde önemli bir yere gelmesi, bölgeye gelen turistlerin ilgisinin kalıcı olması için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bu vesile ile böyle bir çalışmanın kapanış toplantısında sizlerle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, nice güzel projelerde tekrar bir arada olmayı diliyorum" diye konuştu.

21.08.2017 17:21:39 TSI

