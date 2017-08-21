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Hatem Okulları'ndan belediye personeline yüzde 50 indirim

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 18:17
Hatem Okulları'ndan belediye personeline yüzde 50 indirim
Hatem Okulları'ndan belediye personeline yüzde 50 indirim

(Fotoğraflı)

Adem Tunçer
BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi ile Hatem Okulları arasında imzalanan protokolle belediye personeli ve birinci derece yakınları eğitim ücreti üzerinden yüzde 50 indirimden faydalanacak.
Nilüfer Belediyesi ile Hatem Okulları arasında indirim protokolü imzalandı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız ile Hatem Okulları Müdürü Murat Gören'in imza koyduğu protokol kapsamında, Nilüfer Belediyesi personeli ve birinci derece yakınları, eğitim ücreti üzerinden yüzde 50 indirimden faydalanabilecek. İndirim, Anadolu Lisesi ile Anadolu Sağlık Meslek Lisesi kayıtlarında geçerli olacak. Nilüfer Belediyesi olarak çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla indirim anlaşması yaptıklarını kaydeden Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız, "Personelimizin ve yakınlarının eğitimden spora, sağlıktan konaklamaya kadar her alanda kaliteli hizmetten indirimli faydalanabilmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi Hatem Okulları ile imzaladığımız protokol sayesinde personelimiz indirimli fiyatlardan faydalanabilecek" dedi.
(MŞ)

21.08.2017 18:19:27 TSI
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