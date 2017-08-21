ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tuğgeneral Baykal'dan Vali Toprak'a ziyaret

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 18:48
Tuğgeneral Baykal'dan Vali Toprak'a ziyaret
Tuğgeneral Baykal'dan Vali Toprak'a ziyaret

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.
Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret eden Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal, Vali Toprak tarafından karşılandı. Makama geçmeden önce Tuğgeneral Baykal, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, Tuğgeneral Baykal ile bir süre görüştü. Ziyarette Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal'a Hakkâri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz eşlik etti.
(EKİP-ŞAK-Y)

21.08.2017 18:51:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Asfalta kavuşan Hakkari'nin gece görüntüsü büyüledi
YEREL

ASFALTA KAVUŞAN HAKKARİ'NİN GECE GÖRÜNTÜSÜ BÜYÜLEDİ
Yalova'dan Hakkari'ye öğretmen gelin
YEREL

YALOVA'DAN HAKKARİ'YE ÖĞRETMEN GELİN
Kırıkkale'den Hakkari'ye gelin
YEREL

KIRIKKALE'DEN HAKKARİ'YE GELİN