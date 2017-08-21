Tuğgeneral Baykal'dan Vali Toprak'a ziyaret
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HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.
Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret eden Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal, Vali Toprak tarafından karşılandı. Makama geçmeden önce Tuğgeneral Baykal, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, Tuğgeneral Baykal ile bir süre görüştü. Ziyarette Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal'a Hakkâri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz eşlik etti.
(EKİP-ŞAK-Y)
21.08.2017 18:51:19 TSI
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