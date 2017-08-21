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Gevaş'ta mehterli sünnet şöleni

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 18:53
Gevaş'ta mehterli sünnet şöleni
Gevaş'ta mehterli sünnet şöleni
- Tören için ilçeye gelen mehter takımı, vatandaşın yoğun ilgisi altında gösteri yaptı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Gevaş ilçesinde sünneti yapılacak olan 260 çocuk için mehterli şölen düzenlendi.
Gevaş Kaymakamlığı, Gevaş Belediyesi, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği ve Gevaş Devlet Hastanesi'nin ortaklığıyla sünnet programı yapıldı. Önce tüm mahallelerden muhtarlıklar aracılığıyla isimleri belirlenen çocuklar için Gevaş Devlet Hastanesinde bununla alakalı hazırlık yapıldı. Bugün bu çalışmanın startı verilerek Gevaş Saat Meydanı'nda mehterli tören gerçekleştirildi. Törene Kaymakam İshak Çınar, Belediye Başkanı Sinan Hakan, Van Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Heybet Samur, Gevaşlı bürokratlar, muhtarlar ve halk katıldı. Törenin en renkli anı ise Van Büyükşehir Belediyesi mehter takımı oldu. Tören için ilçeye gelen mehter takımı, ilçe girişindeki canavar kavşağından törenin yapılacağı saat meydanına kadar vatandaşın yoğun ilgisi altında gösteri yaptı. Saat meydanına gelen mehter takımı burada da yoğun ilgi altında gösterisine devam etti.
Programda bir konuşma yapan Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, "Bu etkinliğe öncülük ettiği için kaymakam beye çok teşekkür ediyorum. Kamu hastaneleri genel sekreterimize de katkı ve ilgisinden ötürü müteşekkirim. Gevaş'ta bu güzel birliktelikle bu tür etkinliklerimiz devam edecektir. Van Büyükşehir Belediyesi mehter takımımıza da hasseten teşekkür ediyorum, programa büyük renk kattılar" dedi.
Başkan Hakan'ın konuşmasın ardında bir konuşma yapan Kaymakam İshak Çınar ise, "Önümüzdeki yıllarda bu tarz etkinlikler inşallah daha da güzel şekilde yapacağız. Van Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili sayın Murat Zorluoğlu'na tüm desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Van Büyükşehir Belediyesi mehter takımı programa gerçekten büyük bir renk kattı. Rabbim çocuklarımızın mürüvvetini de görmeyi nasip etsin" dedi.
Konuşmaların ardından meydandaki çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Daha sonra kaymakam Çınar, Başkan Hakan ve beraberindekiler hastaneye giderek sünnet olacak ilk 20 çocuk ziyaret edildi. Her gün belli oranda sünnetin yapılıp bir hafta içinde 260 çocuğun sünnet ettirilmesi hedefleniyor.
(EKİP-ŞAK-Y)

21.08.2017 18:56:33 TSI
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