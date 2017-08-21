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Uysal'dan işçiye yüzde 10 zam müjdesi



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal işçiye yüzde 10 zam, yol yemek artışı, promosyon ve fazla mesai müjdesi verdi.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, belediyede çalışan taşeron işçilerinin maaşlarının düşürüleceğine yönelik dedikodulara "Biz daha öncekilerin yaptığı gibi kimseyi işten atmadık. Bizde vicdan var, adalet var" sözleriyle karşılık verirken, 606 taşeron işçisine yüzde 10 zam, yemek ve yol ücretinde artış, memur ve işçi gibi promosyon ve mesai ücreti müjdesi verdi.

Başkan Uysal yeni haftaya, Başkan Yardımcıları ve daire müdürleriyle Belediye Şantiyesinden taşeron işçileri ile bir araya gelerek başladı.

31 mahalle ve 116 bin nüfusa hizmet ettiklerini hatırlatan ve Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, coğrafi olarak bölgenin en büyük belediyesi olduklarını vurguladı. Uysal konuşmasında, " 2018 yılının başında hükümetimizin sizlere vereceği asgari ücrete zam gelecek. Belediyemizde asgari ücret alan 606 personelimize asgari ücrete ek yüzde 10 zam da bizden. Yeni yılda yol bedeli 4 lira, yemek bedeli ise 12 lira olacak. Belediyemizde 606 çalışana, daimi işçiler gibi mesai ücreti adı altında ücretlendirme getiriyoruz. Sizler her türlü şartta özveri ile çalışıyorsunuz ve fazla çalışıyorsunuz. Bizlerde bu fazla çalışmanızın karşılığında mesai ücreti vereceğiz. Memura ve kadrolu işçiye verilen promosyon parasının aynısını taşerona da veriyoruz. Bankalardan gelecek promosyon parası tek seferde sizin maaş hesaplarınıza aktarılacak. Bizim adaletli olmamız lazım. Buralardan aldığımızı sizlerle paylaşmamız lazım. Benim mensubu olduğum partinin adı Adalet ve Kalkınma Partisi. AK Partili olmak demek, milletten aldığını millete vermek demektir. Basında yer alanlara cevap vermeyeceğim. Ereğli'de siyaseti yalanla dolanla demagojiyle yapan var. Biz yaptığımız eserlerle anılmak istiyoruz. Mağdur ve korkak işçiler cümlesi beni yaraladı. Biz korkulacak bir insan mıyız? Ereğli Belediyesi'nde korku imparatorluğu kaldı mı? Geçen yılbaşı akşamı 'Temizlik İşlerinden 150 kişi işten atılacakmış' diye bir dedikodu çıkardılar. Bir tane insan çıktı mı? Biz kimseyi işten attık mı? Biz kimsenin ekmeğiyle oynamadık. Ama bunları söyleyenler 150 işçiyi aynı anda attılar. Ondan önceki belediye başkanı Murat Sesli işe aldı diye işten atıldılar. Bizde adalet var vicdan var.Sizlerle güçlü Ereğli'yi hep beraber inşa ediyoruz. Bize düşen bu millete hizmet etmek, gönlünü almak. Bütün gayretimiz, sizin ekmeğinizi kazanmanız ve daha iyi şartlarda çalışmanız için. Ereğli'de yaşayan 116 bin kişinin hayır duasını almak, 'Allah razı olsun' dedirtmek. İftira atan ve dedikodu üretenler bu bataklıkta boğulacak. Bugünü anlamak için dünü bilmek lazım. Düne bakmayanlar adaletten bahsediyorlar" dedi.

(VK-OA-Y)



21.08.2017 19:17:43 TSI

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