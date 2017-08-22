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Görme engelliler için kitap seslendirilecek

22 Ağustos 2017 Salı, 09:31
Görme engelliler için kitap seslendirilecek
Görme engelliler için kitap seslendirilecek

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çetinkaya
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde "Çığırsızlar Tiyatrosu" tarafından görme engelliler için kitap seslendirileceği bildirildi.
Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Bayram Özen, görme engellilerin azim ve kararlılığı ile " Çığırsızlar Tiyatrosu'nun katkı ve empati yeteneği ile dernek üyelerine kitap seslendirileceğini belirterek, "Çığırsızlar Tiyatrosu empati yeteneği ve paylaşımcı yapısı, derneğimizde faaliyetlerimize destek veren 6 kadın gönüllümüzün çabaları bizlere güç vermektedir. 'Kitapları Raflardan İndirme Vakti. Kitapların Sesi Olalım Haydi' projesiyle biz görme engelliler için büyük önem arz eden bir projenin daha startını vermiş oluyoruz. Bundan böyle her hafta Çarşamba günü saat 18.00 ile 21.00 saatleri arasın da gönüllü okuyucularımız aracılığı ile dernek binamızda görme engellilere kitap seslendirilecektir. En büyük engel paylaşamama ve empati kuramamaktır. Bizlerden desteğini esirgemeyen Aydın Valimize, Aydın Büyük Şehir Belediye Başkanımıza, Efeler Kaymakamımıza ve Kurum Müdürlerimize şahsım ve derneğim adına teşekkür ederim" diye konuştu.
Altı Nokta Körler Derneğinin Aydın Şubesinin 180 kayıtlı üyesinin olduğu belirtildi.
(HÇ-MB-Y)

22.08.2017 09:34:45 TSI
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