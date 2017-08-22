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Haliliye belediyesi ile 65 öğrenci üniversiteli oldu

22 Ağustos 2017 Salı, 09:48
Haliliye belediyesi ile 65 öğrenci üniversiteli oldu
Haliliye belediyesi ile 65 öğrenci üniversiteli oldu

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezindeki ders çalışma salonları ve kütüphanelerde ders çalışarak, rehberlik hizmeti verilen 65 öğrenci, Türkiye'nin çeşitli illerindeki üniversitelere yerleşti.
Haliliye Belediyesi, lise ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik, 2016 yılının başında eğitim merkezi açtı. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı, Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı'na yönelik açılan eğitim merkezinden bugüne kadar, yaklaşık bin 500 öğrenci ücretsiz olarak faydalandı.
Hafta içi saat 8.30 ile 16.30 saatleri arasında hizmet veren çalışma salonlarında, deneme sınavları, okula destek dersleri, rehberlik hizmetleri, ders takibi, eğitim koçluğu ve disiplinli eğitim bilgilendirme gibi hizmetler veriliyor. Yaz döneminde ise 150'ye yakın öğrenci, bu salonlardan yararlanıyor.
Çalışma salonlarında YGS ve LYS'ye hazırlanan 65 öğrenci, FTR, matematik, hemşirelik, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bankacılık, ebelik, okul öncesi öğretmenliği, sosyoloji, kamu yönetimi, gazetecilik, psikoloji, maliye, çocuk gelişimi, halkla ilişkiler, mimarlık, mekatronik mühendisliği ve ilahiyat gibi Türkiye'nin çeşitli illerindeki üniversiteleri kazanma şansını yakaladı. Öğrenciler, Haliliye Belediyesinin açtığı salonlardan dolayı Fevzi Demirkol'a ve ekibine teşekkür etti.
(AK-LO-Y)

22.08.2017 09:51:28 TSI
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