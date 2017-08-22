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Vali Mahmut Demirtaş, şehit polis memuru Hacı Ahmet Öztürk için düzenlenen mevlide katıldı

22 Ağustos 2017 Salı, 09:58
Vali Mahmut Demirtaş, şehit polis memuru Hacı Ahmet Öztürk için düzenlenen mevlide katıldı
Vali Mahmut Demirtaş, şehit polis memuru Hacı Ahmet Öztürk için düzenlenen mevlide katıldı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Vali Mahmut Demirtaş, Van'ın Merkez İskele Caddesi üzerinde bulunan Polisevi ve Polis Merkezi'nin bulunduğu bölgede, bölücü terör örgütü mensuplarınca patlayıcı yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Polis Memuru Hacı Ahmet Öztürk için düzenlenen mevlit programına katıldı.
Vali Demirtaş'ın yanı sıra Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Yalçın, kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri ile şehidin ailesi ve yakınları ile vatandaşların katıldığı mevlid'de, Şehit Polis Memuru Hacı Ahmet Öztürk ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim'den sureler okunarak, dualar edildi.
Şehidin Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki baba ocağındaki mevlide katılan Vali Demirtaş, şehitlerin, milletin gönlünde sonsuza dek yaşayacaklarını, şehit aileleri ile yakınlarının daima yanlarında olacaklarını vurguladı.
Şehit ailesinin acılarını paylaşan Vali Mahmut Demirtaş, şehit polis memuru Hacı Ahmet Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.
(ELF-Y)

22.08.2017 10:02:02 TSI
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