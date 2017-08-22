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Muratpaşa'ya YÖREX daveti



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; ATB Başkanı Ali Çandır ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ni, makamında konuk etti. Çandır, Başkan Uysal'ı YÖREX'e davet etti.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve Yönetim Kurulu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret ederek, 13- 17 Eylül tarihleri arasında yapılacak Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) davet etti.

Çandır, ANFAŞ EXPO Center'da bu yıl 8'ncisi düzenlenecek olan Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX davetiyesini Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a sundu. Çandır, Başkan Uysal'a Muratpaşa Belediyesi'nin de ortaklarından olduğu Zeytinpark'ın ürünü zeytin ve zeytinyağı seti ile geçtiğimiz yıl düzenlenen YÖREX'in fotoğraf albümünü hediye etti.

Başkan Uysal; üreticilerin desteklenmesi, yöresel lezzet ve zenginliklerin korunarak tanıtımı açısından önemine işaret ettiği YÖREX'i desteklediklerini söyledi.

(SM-



22.08.2017 10:26:17 TSI

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