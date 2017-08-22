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Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, vatandaşla bir araya geldi

22 Ağustos 2017 Salı, 10:29
Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, vatandaşla bir araya geldi
Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, vatandaşla bir araya geldi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, vatandaş ve esnafla bir araya gelip onların sorunlarına hemhal olmaya devam ediyor.
Göreve geldiği ilk günden itibaren insan odaklı belediyecilik çalışmalarına ara vermeden devam eden Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, yaptığı çalışmalarla vatandaşların takdirini ve duasını alıyor. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, rutin vatandaş ve esnaf ziyaretlerinin ilk durağı Abdurrahman Gazi Mahallesi oldu. Ak Parti Abdurrahman Gazi Mahalle Temsilciliğin de vatandaşla bir araya gelip yapılan çalışmaları aktaran ve sorunları dinleyen Başkan Bulutlar, Vatandaş'tan gelen taleplerin yerine gelmesi için de anında düğmeye bastı. Kendi sınırları dâhilinde olmayan konuların çözümü için de yetkililerle görüşen Başkan Bulutlar, taleplerin en kısa zamanda yerine getirileceğini belirtti. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, "Vatandaşlarla bir araya geldiğimizde onların sorunlarının çözümü noktasında adım attığımızda ve iltifat aldığımızda çok büyük mutluluk yaşıyoruz. Bugün de Abdurrahman Gazi Mahallemiz deki vatandaşlarımızı ve esnaflarımıza ziyaretimizi gerçekleştirdik. Onlarla bir araya geldiğimizde stres atmış oluyoruz. Onların dertlerini dinlemek, eksiklerini gidermek için uğraş vermek bizim asli vazifemizdir. Biz yerel yöneticilerin halkın için de olup onların arzu ve isteklerini birinci ağızdan almamız gerekiyor. Tabiî ki belediyecilik çalışmalarının bir kısmını da ofis çalışmaları oluşturuyor. Ama çok şükür ki bizler kurumsal yapımızı tamamlayıp teknik ekibimizi çok önceden kurduk. Dolayısıyla bu ofis çalışmaları teknik ekip dâhilinde gerçekleşmektedir. Bizler de ara ara ofis çalışmalarına katılıp vatandaşa yapılacak olan hizmetin ne aşamada olduğunun takipçisiyiz. Ama biz yerel yöneticilerin asli vazifesi halkın içinde olup onların sorunlarını, taleplerini dinlemektir. Bu vatandaş ve esnaf ziyaretlerimiz haftada birkaç günü rutin olarak devam ettiriyoruz. Ayak basmadığımız, görüşmediğimiz esnafımız ve vatandaşımızın kalmadığı günleri de hep birlikte yaşayacağız. Tekrar ifade etmek gerekirse; vatandaşla ve esnafla bir araya geldiğimizde bütün yorgunluğumuzu atmış oluyoruz. Bir de hizmet için teşekkür eden vatandaşımızı ve esnafımızı görünce de en büyük mutluluğu yaşamış oluyoruz."
(ERZ-AT-Y)

22.08.2017 10:32:45 TSI
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