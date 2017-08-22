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Dilovası'nda 300 çocuk sünnet edildi

22 Ağustos 2017 Salı, 11:01
Dilovası'nda 300 çocuk sünnet edildi
Dilovası'nda 300 çocuk sünnet edildi

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Dilovası Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni kapsamında 300 çocuk anlaşmalı özel hastanede sünnet edildi.
Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesinde Dilovası'nda geleneksel hale gelen sünnet şölenine Belediye Başkanı Ali Toltar'ın yanı sıra, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan etkinlik kapsamında yöresel sanatçılar da sahne aldı. Şölen alanında çocuklar ve aileleri tarafından coşkuyla karşılanan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "Çocuklarınızın ilk mürüvvetlerini gördünüz. İnşallah ikinci mürüvvetlerini de görürsünüz. Ülkemizin istikbalinin daha iyi olması çocuklarımızı ülke değerlerine saygılı ve o değerlere sahip çıkan nesiller olarak yetiştirmekle mümkündür. Anne ve babalarla birlikte bizlere de bu konuda çok görevler düşüyor. Çocuklarımızın mutluluğunun önemli olduğunu belirterek yarınlarını hazırlamada belediye olarak ellimizden geleni yapıyoruz" dedi.
Program sonunda Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar sünnet olan çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
(UK-GY-Y)

22.08.2017 11:03:44 TSI
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