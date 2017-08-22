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Nevşehir'de 229 bin 799 metrekareye yapı ruhsatı verildi



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada Ocak-Haziran dönemlerinde Nevşehir'de 229 bin 799 metrekareye yapı ruhsatı verildiği açıklandı.

TÜİK Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kırıkkale'de yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 327 bin 937 m2, Aksaray'da yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 146 bin 634 m2, Niğde'de yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 603 bin 313 m2, Nevşehir'de yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 229 bin 799 m2 ve Kırşehir'de yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 244 bin 790 m2 olduğu açıklandı.

(COŞ-SK)



22.08.2017 11:08:16 TSI

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