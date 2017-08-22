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Melikgazi'de muhtarlar toplantısı yapıldı



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KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yer alan 81 mahallenin muhtarı ile bir araya geldi.

Türkiye'de örnek ve referans gösterildiklerini bunda da mahalle muhtarlarının büyük katkısı olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç "81 mahalle muhtarını bir araya getirerek hem iş görüşmesi yaptık hem de mahalle planlamasını gerçekleştirdik. Önümüzde yaz sezonunda yapılacak alt yapı, park, asfalt ve kaldırım ile yol çalışmaları hakkında bilgilendirdik. Muhtarlar ilkbahar da gerçekleştirilen toplantıda kapalı yüzme havuzu, spor tesisleri, kapalı semt pazaryerleri ve doğa temalı parklar istediler. Şimdi bunların uygulama zamanı. İlçe sınırları içerisinde 28 semt pazaryeri, 24 sosyal ve spor tesisi, 720 çok amaçlı park ve mesire alanı, 65 açık alan fitness alanı, 76 açık alan basketbol ve spor alanı bulunmaktadır. Dolayısı ile her semt adeta tesisler ile donatılmış durumdadır. Melikgazi Belediyesi'nin yatırım ve hizmetleri sonucu ilçenin fiziki yapısı değiştiği gibi, bireylerin sosyal ve yaşam tarzlarında değişmiştir. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; 'nereden nereye'. Hizmet çıtası yüksek olan bir belediye de muhtarlar toplantısı daha nezih ve yapıcı olmaktadır" dedi.

mahalle muhtarları, sosyal ve spor tesisleri, kapalı semt pazar yeri, yeşil alanlar, yaya yolları, otoparklar, standardı yüksek asfalt çalışmaları, kentsel dönüşüm ve restorasyon çalışmaları ve yapılan birçok sosyal donatılar sayesinde hem Melikgazi ilçesinin dolayısıyla mahallerinde misyonun değiştiğini ve değişim yaşandığını modern ve planlı yapıları ile prestij mahalleler arasında yer aldıklarını kaydettiler.

Muhtarlar toplantısına TEAŞ, TEK, KAYSERİGAZ, BÜYÜKŞEHİR, KASKİ, PTT, UKOME gibi kurum yetkilileri de iştirak ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.

(SK)



22.08.2017 11:13:14 TSI

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