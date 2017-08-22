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Doğan'dan Keskin ailesine geçmiş olsun ziyareti



(Fotoğraflı)



Cihan Atik

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar Keskin'in kalp ameliyatı geçiren anne ve babasına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Doğan, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi ve Kocaeli Tanker İmalatın Sahibi Yaşar Keskin'in kalp ameliyatı geçiren annesi Mübeccel Keskin ve babası Osman Keskin'e Yenişehir Mahallesi'nde bulunan evlerinde ziyaret etti. Keskinin anne ve babasına acil şifalar dileyen Doğan, "Hastalıkta sağlıkta bizim içindir. Sizi çok iyi gördüm. En kısa zamanda iyileşmenizi diliyorum" dedi.

Mübeccel-Osman çiftiyle bir süre sohbet eden Doktor Belediye Başkanı Doğan, hasta ziyaretlerinin kültürümüzün bir parçası olduğuna vurgu yaparak, onlara moral verdi. Yaşar Keskinin ameliyat olan annesi Mübeccel Keskin'de Başkan Doğan'ın ziyaretiyle ayrı bir moral bulduklarını belirterek, kendisine teşekkür e teşekkür etti.

(GY-Y)



22.08.2017 11:15:58 TSI

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