Simav panayırı yer satış ihalesi yapıldı
- Simav Belediyesi tarafından 85'incisi düzenlenecek olan Geleneksel Simav panayırı için, 433 dükkanın yer satış ihalesi yapıldı
(Fotoğraflı)
Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 8 -17 Eylül tarihleri arsında düzenlenecek olan geleneksel Simav Panayırı için yer satış ihalesi, Süleyman Özkan'ın Başkanlığında yapıldı. Belediye Meclis Üyeleri, Encümen Üyeleri ve vatandaşların huzurunda 433 dükkanın kiralama ihalesi gerçekleştirildi. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, yer satış ihalesi sonunda 469 bin 950 TL. gelir kaydedildiğini, 183 bin 600 lirasının peşin alındığını belirtti. Özkan, " 85'incisini düzenleyeceğimiz panayırımızın kazasız, belasız geçmesini temenni ediyorum. Simavlı ve ilçe dışından ihaleye katılan esnaflarımıza teşekkür ediyor, hayırlı kazançlar diliyorum" dedi (MEİ-EFE)
22.08.2017 11:16:32 TSI
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