YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Simav panayırı yer satış ihalesi yapıldı

Simav panayırı yer satış ihalesi yapıldı

- Simav Belediyesi tarafından 85'incisi düzenlenecek olan Geleneksel Simav panayırı için, 433 dükkanın yer satış ihalesi yapıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 8 -17 Eylül tarihleri arsında düzenlenecek olan geleneksel Simav Panayırı için yer satış ihalesi, Süleyman Özkan'ın Başkanlığında yapıldı. Belediye Meclis Üyeleri, Encümen Üyeleri ve vatandaşların huzurunda 433 dükkanın kiralama ihalesi gerçekleştirildi. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, yer satış ihalesi sonunda 469 bin 950 TL. gelir kaydedildiğini, 183 bin 600 lirasının peşin alındığını belirtti. Özkan, " 85'incisini düzenleyeceğimiz panayırımızın kazasız, belasız geçmesini temenni ediyorum. Simavlı ve ilçe dışından ihaleye katılan esnaflarımıza teşekkür ediyor, hayırlı kazançlar diliyorum" dedi (MEİ-EFE)



22.08.2017 11:16:32 TSI

NNNN

