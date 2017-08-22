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Simav'da çocukların fayton sefası



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çitgöl beldesindeki kaplıca parkında nostaljik fayton gezileri ilgi görüyor. Bir yıldan bu yana gelin çıkarma ve sünnet törenlerinin de gözde aracı olan faytonlar, nostaljik geziler için de kullanılıyor.

Yaz mevsiminin başlamasıyla, Çitgöl Kaplıcaları parkında bekleyen fayton sahiplerinden Ercan Tekeş, faytonculuk mesleğinin yok olduğunu, kendilerinin zor şartlar altında hizmet verdiklerini belirtti. Tekeş, "Babamın faytonculuktan at arabacılığına geçmesini gördüm. Ben de faytonculuğu yaşatmak adına çok az bir ücretle yapıyorum. En çok çocukların ilgisini çekiyor. Nostaljik fayton gezisinde çocuklar için 5 TL alıyorum. Bazen parası olamayan çocukları da, ücretsiz gezdiriyorum. Sünnet törenleri ve düğünlerde bizi tercih edip destek verilirse, bu mesleği devam ettireceğim" dedi.

Atları ve fayton gezisini çok sevdiğini söyleyen Melike Ülker, "Ailemle pikniğe geldiğimde, mutlaka atları sevip, faytonla geziyorum" diye konuştu. (MEİ-EFE)



22.08.2017 11:17:54 TSI

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