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Narkotik polisinden 'Paşa' operasyonu



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 'Paşa' lakaplı uyuşturucu taciri yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan 31 yaşındaki S.D.'nin düzenlenen operasyonla yakalandığı öğrenildi. S.D.'nin yapılan üst aramasında 2 adet tabanca ve tabancalara ait şarjör, 13 adet fişek, 1 gram metamfetamin, uyuşturucu satışından elde edilen bin 170 Euro, 700 dolar ve bin 850 TL para ele geçirildi. Ayrıca S.D.'nin üzerinden bir de sahte kimlik ele geçirildi.

Yetkililer, S.D. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldığını bildirdi.

(AÖ-Y)



22.08.2017 11:28:38 TSI

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