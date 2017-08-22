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Mezitli, bölgenin en çok değer kazanan ilçesi konumuna geldi



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MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez Mezitli ilçesi, dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes'in yayınladığı ekonomik verilere göre bölgenin en çok değer kazanan ilçesi konumuna geldi.

Konuyla ilgili Mezitli Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Forbes'e göre Mezitli'de yüzde 26'lara kadar çıkan bina satış ve kiralama fiyatlarındaki artış Mersin genelinde yüzde 14.3, Adana'da yüzde 10.1, Antalya'da ise yüzde 11.6 olarak gerçekleşti. En çok değer artışı ise Mezitli Belediyesi'nin projelerini hayata geçirdiği mahallelerde yaşandı. Forbes'e göre 35 bin konutun el değiştirdiği Mersin'de fiyatlar yüzde 14,3 yükseldiği görülürken, bu oran Mezitli'de yüzde 20'nin üzerine çıkıyor. Raporda konut fiyatlarındaki artış, Mezitli'nin Atatürk Mahallesi'nde yüzde 20, Akdeniz Mahallesi'nde yüzde 23.2, Menderes Mahallesi'nde yüzde 16.3, Merkez Mahallesi'nde yüzde 18, Viranşehir'de yüzde 22,1, Yeni Mahalle'de ise yüzde 26 artış oranında yaşandı. Bu oranlar Türkiye ve Mersin ortalamasının yaklaşık iki katı oranında. Mezitli'de bina satışı ve kiralarında yaşanan bu artış sadece Mersin'in değil bölgenin de en çok yıldızı parlayan ilçesi konumuna getiriyor. Mersin Yenişehir'de yüzde 18 olan arsa değer artışları Akdeniz'de ise yüzde 16.9'da kalıyor. Bölgede, bina kira ve satış fiyatlarında ki artış Antalya'da 11.6, Hatay'da 11, Adana'da 10.1 şeklinde yaşanırken, Gaziantep'te -3.1 oranında düşme yaşandı. Forbes'in araştırmaları ışığında konut fiyatlarında yaşanan artışın en büyük nedeni ise Mezitli Belediyesi'nin o bölgede yaptığı yatırımlar olarak görünüyor. Mezitli Belediyesi'nin Yeni Mahalle'de yeni yıldan hemen sonra tamamlanacak belediyenin yeni hizmet binası, kent meydanı ve çarşı çalışması ile ilçenin merkezini bu bölgede toplama amacı bulunuyor. Mezitli Kaymakamlığı da yine aynı bölgede yer alacak. Bunun yanında Mezitli Belediyesi'nin yatırımları arttırmasıyla birlikte değeri artan mahalleler ve o bölgede yer alan projeler şu şekilde: "Yeni Mahalle, Mezitli Belediyesi Hizmet Binası, Çarşı ve Meydan Projesi, Kültür Merkezi, Kadın Üretici Pazarı, Su Dünyası. Atatürk Mahallesi, Türkiye'nin en büyük jakaranda koruluğu bu mahallede 1 yıl içerisinde gerçekleştirildi. Viranşehir, Viranşehir Caddesi'nin trafiğe kapatılması, Soli Arena Konser ve Etkinlik Alanı, Soli Pompeiopolis Sütunlu Cadde Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, Kerim Afşar Parkı, Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi, Aratos Spor ve Sosyal Tesisleri. Akdeniz Mahallesi, Amfi Tiyatro."

(KRY-Y)



22.08.2017 11:30:10 TSI

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