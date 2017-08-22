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Yavuzeli İlçe Emniyet Amirliği Trafik Eğitimi Verdi

22 Ağustos 2017 Salı, 11:45
Yavuzeli İlçe Emniyet Amirliği Trafik Eğitimi Verdi
Yavuzeli İlçe Emniyet Amirliği Trafik Eğitimi Verdi

(Fotoğraflı)

Mahmut Genç
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Yavuzeli İlçe Emniyet Amirliği yaz Kur'an Kursu öğrencilerine trafik konulu eğitim verdi.
Yavuzeli İlçe Emniyet Amirliği tarafından belirlenen plan dahilinde, Trafik Denetleme Şubesinin trafik eğitimi planı kapsamında, Yavuzeli Hicret Caminde Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine eğitim verildi. İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İbrahim Ağıl, Trafik Denetleme Büro Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli Trafik Polisi Mehmet Aktaş tarafından verilen seminerde öğrenciler hem bilgilendi, hem de eğlendi. Öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgiler verildi. Program sonunda, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İbrahim Ağıl, Trafik Denetleme Büro Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli Trafik Polisi Mehmet Aktaş tüm katılımcılara trafik dedektifi kartı dağıttı. Günün anısına polisler, Yavuzeli Yaz Kur'an Kursu Cami İmam Hatipleri ve öğrenciler ile beraber hatıra fotoğrafı çektirildi.
(AKG-LO-Y)

22.08.2017 11:48:08 TSI
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