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Ulaşım A.Ş. 'Engelsiz Erişim Projesi' başlattı



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ulaşım A.Ş., yaşlı, engelli ve refakate ihtiyaç duyan yolcuları için 'Engelsiz Erişim Projesi' başlattı. Haziran 2017 tarihinde hayata geçirilen proje kapsamında görevlendirilen personeller, birçok konuda vatandaşlara yardımcı oluyor.

Ulaşım A.Ş.'nin başlattığı engelsiz erişim projesi vatandaşın büyük takdirini topluyor. Bilet kullanımlarında, turnike geçişlerinde ve Raylı Sistem Araçlarına binip inerken yolculara yardımcı olan personeller, ulaşımda engelleri kaldırmak için hizmet veriyor.

Gönüllü olarak başvuruda bulunan bireyler arasından seçilen personeller, hafta içi ve Cumartesi günleri 09.00-15.00 saatleri arasında, Düvenönü, Cumhuriyet Meydanı, Büyükşehir Belediyesi ve Fuzuli İstasyonlarında vatandaşlara yardımcı oluyor. 4 istasyonda yapılan pilot uygulama vatandaşın büyük memnuniyetiyle karşılanıyor.

(SK)



22.08.2017 11:55:15 TSI

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