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Önal, "Kentimize hizmetin en iyisini sunmanın gayreti içerisindeyiz"

- AK Parti Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, kentte yeni 112 Acil Sağlık ve Mobil Sağlık İstasyonu Hizmet Binası yapılacağı söyledi



(Fotoğraflı)



Resul Özdil

OSMANİYE (İHA) - AK Parti Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, kentte yeni 112 Acil Sağlık ve Mobil Sağlık İstasyonu Hizmet Binası yapılacağı söyledi.

Önal, yaptığı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde 7 adet 112 Acil Sağlık İstasyonu ile 14 Mobil Sağlık İstasyonu Hizmet Binası yapımının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını kaydetti.

AK Parti hükümetinin kentte yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğinin altını çizen Önal, "Durmak Yok, Hizmete Devam" sloganıyla çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Sağlık hizmetlerinin ülke genelinde olduğu gibi Osmaniye'de de hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Önal, "Kentimize hizmetin en iyisini sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bilindiği gibi ülke genelinde her alanda olduğu gibi sağlık alanında büyük hizmetlere imza atan hükümetimiz, Osmaniye'de de büyük yatırımlarını sürdürüyor. Bu anlamda, Sağlık Bakanlığımız tarafından 7 adet 112 Acil Sağlık İstasyonu ile 14 Mobil Sağlık İstasyonu Hizmet Binası yapımının onayı gerçekleştirildi. Bunun sevincini yaşıyoruz. Kentimiz de 25 adet 112 Acil Sağlık İstasyonu bulunuyor. İnşallah bu onayla birlikte bu sayı 32'ye yükselecek. Onaylanan 14 adet Mobil Sağlık İstasyonu Hizmet Binası tamamlandığında, buralarda Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli Aile Hekimleri hasta muayeneleri yapacak. Halkımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Önal, kentteki yatırımların hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi.

(RSL -Y)



22.08.2017 12:01:54 TSI

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