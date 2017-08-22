Epcim,içme suyu şebeke hattı imalatlarını denetledi
(Fotoğraflı)
Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediye Başkanlığı yatırımları kapsamında 2017 yılı iş takvimine göre hazırlanan "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" altyapı hizmeti; merkez içme suyu şebeke hattı çalışmaları devam ediyor.
Çalışmaların 3 bin 500 Rakımlı Golan Yaylası bölgesinde bulunan imalatlarını Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kızılkaya ve teknik personeller ile tek tek inceleyerek denetledi. Otluca köyü ile Golan yaylası arasında sürdürülen 5 kilometrelik güzergahta tamamlanan ve sürdürülen şebeke çalışmalarını denetleyen Belediye Başkan Epcim, şehirde yaşanan içme suyu sıkıntısına karşı çalışmalara hız kazandırdıklarını belirtti.
(FT-ŞAK-Y)
22.08.2017 12:29:05 TSI
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