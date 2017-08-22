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Gölbaşı ilçesinde atış müsabakaları yapıldı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi sponsorluğunda Gölbaşı Tüfek Atıcıları İhtisas Spor Kulübü tarafından atış müsabakaları gerçekleştirildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, müsabakaları düzenleyen Spor kulübü Başkanı Veysel Evrin'e ve Yardımcısı Ali kütük'e teşekkür ettiğini belirterek, müsabakaların dostluk, barış ve centilmence geçmesini, bu tür müsabakaların insanlar arasında birlik ve beraberliği artıracağını söyledi.

Gölbaşı Tüfek Atıcıları İhtisas Spor Kulübü Başkanı Veysel Evin ise konuşmasında, öncelikle müsabakalara katılanlara teşekkürlerini sunduğu belirterek, amaçlarının ilçede atıcılık ve spor eğitimini geliştirmek olduğu vurgusu yaparak müsabakalara destek veren Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'e teşekkür ettiğini belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen müsabakalarda, Cengiz Kütük, Ramazan Kartal, Erdoğan Aliş, aldıkları derecelerle kupa ile ödüllendirildi.

Gençler Kategorisinde ise, Oğuzhan Olcay, Hasan Basri Ekinci ve İbrahim Şafak, madalya ile ödüllendirildi.

(CK-LO-Y)



22.08.2017 12:33:22 TSI

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