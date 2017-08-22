Vezneler, 28-29 Ağustos'ta tam, 31 Ağustos'ta yarım gün hizmette
EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, 10 günlük bayram tatili süresince vatandaşları mağdur etmemek adına belediyeye bağlı veznelerin 28-29 Ağustos 2017 tarihinde tam gün, 31 Ağustos 2017 tarihinde ise yarım gün hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.
Edirne Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 10 günlük bayram tatili boyunca vatandaşları mağdur etmemek için toplamda 2,5 gün veznelerini açık tutacak. Edirne Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı vezneler 28-29 Ağustos 2017 tarihinde 8.30-17.30 saatleri arasında; 31 Ağustos 2017 tarihinde ise 08.30-13.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.
Yetkililer, vatandaşların belirtilen tarih ve saatler arasında su faturası, vergi gibi ödemelerini veznelerden gerçekleştirebileceklerini belirtti.
(KU-MEF-Y)
22.08.2017 12:34:08 TSI
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