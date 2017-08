YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kotanlı; "Yetkili sendika Kamu Toplu İş Sözleşmesinde '2018-2019 yılları için damping' yaptı"

ERZURUM (İHA) - Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkan yardımcısı Mehmet Zülfikar Kotanlı, bir bayram öncesi yapılan Kamu Toplu iş sözleşmesinde yine hüsran ve hayal kırıklığı yaşandığını söyledi.

Kotanlı yaptığı açıklamada, "2018 ve 2019 yılları için yetkili Konfederasyon Memur Sen in 2018 yılında; Birinci Altı Ayda yüzde 4, ikinci Altı Ayda yüzde 3,5 2019 yılı için ise yüzde 4,5 zam oranları ile anlaşma sağlaması kamu çalışanlarının 2 yılını daha ipotek etmiştir" dedi

Kotanlı açıklamasında şunları kaydetti; "Yetkili sendika Memur Sen (Hısım Sen) bir kez daha birkaç gün önce yaptığım açıklama doğrultusunda bizi yanıltmadı toplu sözleşme masasına ilk oturuşta açıkladığı memur maaş zam oranlarında büyük indirime giderek damping yapmıştır. Memur Sen in 2018 de 10+6 2019 da 10+8 toplamda 2 yıllık yüzde 34 oranındaki talebini gece yarısı operasyonu ile yüzde 16,5 e indirmiştir buda yetkili sarı sendika Hısım-Sen in bir kez daha kendi menfaatleri doğrultusunda revize etmiştir. Kamu iş toplu sözleşmelerine başlandığında kamu çalışanlarına ve emeklilerine talep ettikleri dini bayram ikramiyeleri de bu sözleşmenin revizyonuna uğramış oldu Kamu çalışanları ve emeklileri olmak üzere 5 bilyonun üzerinde insanın kurban bayramı öncesi bir kez daha umutları yıkıldı gelecekleri ipotek edildi."

Toplu sözleşme masasına 3 ayrı taleple oturan Memur Sen'in kamu çalışanlarının umutlarını bir kez daha 2 yıl sonraya bıraktığını ifade eden DES Genel Başkan yardımcısı Mehmet Zülfikar Kotanlı, "Altın ve Döviz fiyatlarının tavan yaptığı bir dönemde yapılan bu toplu sözleşmeyi sakın ola yüzde yüz bir başarı olarak göstermeye çalışmak kamu çalışanlarına hakarettir. Ben Memur Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın'a sormak istiyorum Kamu Çalışanlarının toplu sözleşme ikramiyeleri nerede ve 3 ayda 70 liradan yukarıya çıkarıldı mı? Memurların mükteseplerini hallettiniz mi? Emekli olan memur 5.dereceden emekli olmaktadır. Büyük reklamlarla oturduğunuz masada Bayram ikramiyesi aldınız mı? Memurun yemek parasında ne artış sağladınız? Bir çok kurum da ve milli eğitimde öğretmenin ve hizmetlinin devletçe verilen ve alamadıkları yemek bedelleri nereye gidiyor? Büyüme oranı kadar pay alındı mı ? Aile yardımı çocuk yardımı giyecek yakacak kira yardımları cabası. Bu soruları daha da çoğaltmak mümkün" diye konuştu.

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkan yardımcısı Mehmet Zülfikar Kotanlı, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Memur senin toplu sözleşmede başarı sağladık demesi kamu çalışanlarına hakarettir 4.defa toplu sözleşme masasında Memur Sen olarak kamu çalışanlarını bir kez daha ipotek altına alınması karşılığında vekillik müdürlük müşavirlik teklifi aldığınız kesin. Aksi durumda böylesi bir toplu sözleşme imzalamak sendikacılık olamazdı.Yasakların kaldırıldığı güzel Türkiye'mizde her nedense Memurlar üzerinde ki siyaset yapma siyasete katılma yasağını kaldıramadınız , demokratik bir adım atın yasaklardan kurtulmuş siyasete katılım sağlamış memurların siyasete kalite getireceğini göreceksiniz. Devletin olmazsa olmazları sayılan kamu çalışanları üvey evlat muamelesinden usandı .Atamalarda terfilerde yandaş sarı sendika yöneticileri bir çok makama atanırken mağdur edilenlerin hakkı mutlaka sizlerden bu dünyada olmasa da ahrette sorulacaktır. Memur artık aldatılmak istemiyor şeffaf dürüst sendikacılık istiyor. Sendika yöneticilerinin sendikayı kullanarak bazı makamlara sınavsız oturmaları kamu çalışanlarını sürgünle tayinle tehdit edilmeleri yada bize üye ol kadronu değiştirelim yalanları ile nereye kadar sendikacılık yapılır anlamak mümkün değil. 1 milyon üye ile övünen hısım sen e karşı Kamu Çalışanları şu andan itibaren sendika seçiminde iyi düşünmeli geleceğini ipotek eden sendika peşinde gitmekten bir an önce kurtulmalıdır. Bazı sendikacıların size kadro alacağız kadronuzu değiştireceğiz yalanlarına kanmak cehalettir kadroları ancak sendika yönetiminde olanlara ulufe olarak dağıtırlar. Kadrolar ancak sınavla verilir kamu çalışanı hak ettiği sürece o hakkı kimse de engelleyemez."

