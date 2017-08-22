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Kimse Yok mu Derneği davasında 2 tutuklama

22 Ağustos 2017 Salı, 12:51
Kimse Yok mu Derneği davasında 2 tutuklama

Şeref Kahraman
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Kimse Yok mu Derneği yöneticisi 4'ü tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi. Cep telefonu hatlarında örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandıkları tespit edilen 2 tutuksuz sanığın tutuklanmasına karar verildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar E.G., K.E., M.Z.G., ve Ü.Ö. ile tutuksuz sanıklar O.Ö. S.B.B., A.C., A.D., A.C. M.A., M.T., M.A., S.D., Ş.B. ile T.A. ve avukatları hazır bulundu.
Tutuklu sanıklardan E.G., "Ben kimseye zorla gazete abonesi yaptırdığım iddiaları yalandır, ben de gazete abonesi değilim. 11 aydır haksız yere tutukluyum" dedi.
EVİNDE PATLAYICI YAPIMI VE BOMBALI SALDIRI PLANINA İLİŞKİN EL YAZISIYLA HAZIRLANMIŞ NOTLAR BULUNMUŞTU
Evinde, patlayıcı yapımı ve bombalı saldırı planına ilişkin el yazısıyla hazırlanmış notlar ortaya çıkan tutuklu sanık Ü.Ö. ise "Örgütün ne okulunda okudum, ne by lock kullandım, ne talimatla bankasına para yatırdım. 40 yıl astsubay olarak devletime hizmet ettim. Devletime, milletime bağlıyım, 21 yıldır psikolojik rahatsızlığım ile uğraşıyorum. 2011'de emekli oldum. Evimde bulunan notlarımı hatırlamak için yazarım. Darbeden sonra ben de nöbetlere katıldım. 15 Temmuz sonrası gazeteleri alıp, onların üzerine de not yazdım. İlk celse Adli Tıp'a sevk edilmeme karar verildi ancak halen hastaneye sevk edilmeyi bekliyorum" diye konuştu.
Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında telefonu hatlarında örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandıkları tespit edilen tutuksuz sanıklardan A.C., S.D. ve Ş.B'nin tutuklanmasını talep etti.
BANK ASYA ÇALIŞANI MEMURLARDAN SORUMLU İMAMI AÇIKLADI
Tutuklanması talep edilen sanıklardan Bank Asya çalışanı A.C., "Ülkemin bekası için tüm bilgileri verdim. Memurlardan sorumlu imam olduğunu söylediğim Yakup Akan, işlem yapıldığını öğrenince yurt dışına kaçmış, banka memurlarından sorumlu imamdı. Ben bu yapının ülkemize zarar vermesini istemiyorum, tüm bildiklerimi de en baştan beri anlatıyorum" dedi.
Tutuklanmaları talep edilen diğer tutuksuz sanıklar Ş.B. ve S.D. ise by lock programını yüklemediklerini ve kullanmadıklarını iddia ettiler.
4 tanığın dinlendiği davada mahkeme verdiği ara karar ile tutuklu sanıklardan etkin pişmanlıkta bulunan M.Z.G.'nin tahliyesine, tutuksuz sanıklar Ş.B. ve S.D.'nin ise tutuklanmasına karar vererek, duruşmayı Kasım ayına erteledi.
(AÖ-Y)

22.08.2017 12:54:04 TSI
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