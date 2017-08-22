YEREL HABERLER / IĞDIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Iğdır'da uyuşturucu operasyonu

Iğdır'da uyuşturucu operasyonu



Ercan Tunç

IĞDIR (İHA) - Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 3 kilogram 600 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 168 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 3 kilo 600 gram esrar, 141 gram hint keneviri bitkisi ile 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Ticaretine Yapmak" suçundan 14 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

(ET-AT-Y)



22.08.2017 12:56:40 TSI

NNNN

