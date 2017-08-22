Iğdır'da uyuşturucu operasyonu
Ercan Tunç
IĞDIR (İHA) - Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 3 kilogram 600 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 168 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 3 kilo 600 gram esrar, 141 gram hint keneviri bitkisi ile 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Ticaretine Yapmak" suçundan 14 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.
(ET-AT-Y)
22.08.2017 12:56:40 TSI
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