YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Burhaniye'de Halk Eğitim Kursları üniversiteli yaptı

Burhaniye'de Halk Eğitim Kursları üniversiteli yaptı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan 21 öğrenciden 20'sinin üniversite sınavlarını kazandıkları belirlendi. Kursların önümüzdeki sezonda da devam edeceğini anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zehra Demirkıran Kılıç, kurslarda ders veren öğretmenlere teşekkür ederken, öğrencilere de başarı diledi.

Burhaniye'de düzenlenen ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan 20 öğrencinin değişik üniversitelere yerleşmesi idarecileri sevindirdi. Ahmet Altınsoy, Nursal Uğurtaş, Esin Münevver Aydemir, Müjgan Açık, İsmail Aydoğmuş ve Derya Taşkın'ın öğretmenliklerini yaptığı kurslara katılan 21 öğrenciden 20'si değişik üniversitelere yerleşti. Yeni kursların Ekim ayından itibaren başlayacağını anlatan Müdür Zehra Demirkıran Kılıç, "Önceki yıl açtığımız kurslarda 11 öğrenci üniversitelere girmişti. Bu yıl ise 20 öğrencimiz kazandı. Buda bizi çok sevindirdi. Öğrencilerimize başarılar dilerken, ders veren öğretmenlerimize de teşekkür ediyoruz" dedi.

(FT)



22.08.2017 13:07:22 TSI

NNNN

