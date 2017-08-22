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Burhaniye'de Halk Eğitim Kursları üniversiteli yaptı

22 Ağustos 2017 Salı, 13:04
Burhaniye'de Halk Eğitim Kursları üniversiteli yaptı
Burhaniye'de Halk Eğitim Kursları üniversiteli yaptı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan 21 öğrenciden 20'sinin üniversite sınavlarını kazandıkları belirlendi. Kursların önümüzdeki sezonda da devam edeceğini anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zehra Demirkıran Kılıç, kurslarda ders veren öğretmenlere teşekkür ederken, öğrencilere de başarı diledi.
Burhaniye'de düzenlenen ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan 20 öğrencinin değişik üniversitelere yerleşmesi idarecileri sevindirdi. Ahmet Altınsoy, Nursal Uğurtaş, Esin Münevver Aydemir, Müjgan Açık, İsmail Aydoğmuş ve Derya Taşkın'ın öğretmenliklerini yaptığı kurslara katılan 21 öğrenciden 20'si değişik üniversitelere yerleşti. Yeni kursların Ekim ayından itibaren başlayacağını anlatan Müdür Zehra Demirkıran Kılıç, "Önceki yıl açtığımız kurslarda 11 öğrenci üniversitelere girmişti. Bu yıl ise 20 öğrencimiz kazandı. Buda bizi çok sevindirdi. Öğrencilerimize başarılar dilerken, ders veren öğretmenlerimize de teşekkür ediyoruz" dedi.
(FT)

22.08.2017 13:07:22 TSI
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