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Burhaniye'de kaşık satıcıları bir yerde toplandı

22 Ağustos 2017 Salı, 13:06
Burhaniye'de kaşık satıcıları bir yerde toplandı
Burhaniye'de kaşık satıcıları bir yerde toplandı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye kaşık satıcılarını bir yerde topladı. Bu güne kadar değişik yerlerde satış yaptıklarını anlatan Mesut Bozkurt, yeni yerlerinden memnun olduklarını söyledi.
Burhaniye'de Belediye, Pazartesi günleri kaşık ve kepçe gibi ağaç ürünleri satan esnafları Şehit Turhan Bayraktan Parkı önünde topladı. Geçtiğimiz yıllarda ilçe pazarının değişik yerlerinde satış yapmakta olan esnaflar uygulamadan memnu olduklarını söyledi. Satışlarının iyi olduğunu anlatan Mesut Bozkurt, "Bizler Bergama'nın Oruçlar köyünden gelip pazarlarda kaşık kepçe ve baston gibi ağaç ürünleri satıyoruz. Birkaç haftadan bu yana hepimiz aynı yerde satış yapıyoruz. Bizi arayan daha rahat bulabiliyor. Uygulamadan memnunuz" dedi.
(FT)

22.08.2017 13:06:34 TSI
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